Москва28 апрВести.Находившийся в малийском городе Кидаль отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои в полном окружении. Были отражены четыре массированные атаки на главный опорный пункт.
В настоящее время по решению руководства Мали местные военнослужащие и российские подразделения отошли от города.
Тем не менее подразделения "Африканского корпуса" нанесли противнику большие потери в личном составе и технике, сохранив власть законного правительства и не допустив гибель гражданских.
Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике Мали продолжает оставаться сложной.