В городе Кидаль в Мали российский отряд сутки отражал атаки боевиков

"Африканский корпус" более суток держал оборону в окружении в Мали В городе Кидаль в Мали российский отряд сутки отражал атаки боевиков

Москва28 апр Вести.Находившийся в малийском городе Кидаль отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои в полном окружении. Были отражены четыре массированные атаки на главный опорный пункт.

В настоящее время по решению руководства Мали местные военнослужащие и российские подразделения отошли от города.

Тем не менее подразделения "Африканского корпуса" нанесли противнику большие потери в личном составе и технике, сохранив власть законного правительства и не допустив гибель гражданских.

Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике Мали продолжает оставаться сложной.