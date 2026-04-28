МО РФ показало кадры работы "Африканского корпуса" в Мали Минобороны РФ показало кадры работы "Африканского корпуса" в Мали

Москва28 апр Вести.Российский "Африканский корпус" не дал боевикам в Мали осуществить государственный переворот. Обстановка в республике продолжает оставаться сложной. Российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач. Минобороны показало кадры работы "Африканского корпуса".

25 апреля незаконные вооруженные формирования предприняли попытку государственного переворота. Были атакованы четыре крупных города. Общая численность группировок боевиков составила 12 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ.

Подразделения "Африканского корпуса" нанесли противнику большие потери в личном составе и технике, сохранив власть законного правительства и не допустив гибель гражданских.

В столице республике Бамако погиб министр обороны республики. Из города Кидаль после боев с превосходящими силами противника пришлось вывести подразделения.