Москва28 апрВести.Российский "Африканский корпус" не дал боевикам в Мали осуществить государственный переворот. Обстановка в республике продолжает оставаться сложной. Российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач. Минобороны показало кадры работы "Африканского корпуса".
25 апреля незаконные вооруженные формирования предприняли попытку государственного переворота. Были атакованы четыре крупных города. Общая численность группировок боевиков составила 12 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ.
Подразделения "Африканского корпуса" нанесли противнику большие потери в личном составе и технике, сохранив власть законного правительства и не допустив гибель гражданских.
В столице республике Бамако погиб министр обороны республики. Из города Кидаль после боев с превосходящими силами противника пришлось вывести подразделения.
Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные целиговорится в сообщении Минобороны РФ