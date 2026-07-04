Москва4 июлВести.Вооруженные силы Мали сообщают, что их позиции атакованы отрядами радикалов. В частности, самые тяжелые бои идут в центральных районах городов Гао и Анефиса, где военные сражаются с группами туарегов из движения "Фронт освобождения Азавада", пишет агентство ТАСС.
Кроме того, зафиксированы столкновения в районе тюрьмы Кеньероба, которая находится в 60 километрах от столицы Мали Бамако.
Предприняты попытки атак на позиции армии в районе городов Агуэлок, Анефис, Гао, Севаре и Кеньеробасообщает армия Мали
Уточняется, что с обеих сторон есть потери. Вооруженные силы республики применяют для ударов по противнику беспилотники.
Между тем Африканский корпус Минобороны РФ сообщает, что российские бойцы помогают малийским военным отбивать атаки боевиков.