Москва26 апрВести.Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали объявил о боях после террористических атак на несколько военных объектах страны.
Об этом сообщает локальный новостной портал Maliweb.
В материале уточняется, что вооруженные противостояния проходят в столице Бамако и в других городах по всей республике.
Согласно информации портала, о звуках стрельбы сообщается в районе аэропорта Бамако, а также в городах Кати, Севарэ, Гао и Кидаль.
Ранее сообщалось, что вооруженные группировки в Мали захватили несколько военных объектов.