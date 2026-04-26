Генштаб ВС Мали сообщил о боях после терактов на военных объектах

Генштаб ВС Мали сообщил о боях после терактов в районе военных объектов Генштаб ВС Мали сообщил о боях после терактов на военных объектах

Москва26 апр Вести.Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Мали объявил о боях после террористических атак на несколько военных объектах страны.

Об этом сообщает локальный новостной портал Maliweb.

В материале уточняется, что вооруженные противостояния проходят в столице Бамако и в других городах по всей республике.

Согласно информации портала, о звуках стрельбы сообщается в районе аэропорта Бамако, а также в городах Кати, Севарэ, Гао и Кидаль.

Ранее сообщалось, что вооруженные группировки в Мали захватили несколько военных объектов.