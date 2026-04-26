Москва26 апр Вести.Министр обороны Мали Садио Камара и некоторые члены его семьи были убиты 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что в целом ряде населенных пунктов произошли боевые столкновения между радикалами, связанными с Аль-Каидой (запрещенная в РФ террористическая группировка), и войсками национальных вооруженных сил.

В частности, исламисты напали на резиденцию президента Мали, штаб-квартиру министерства обороны и международный аэропорт Бамако.

Ранее в МИД России сообщили, что к подготовке скоординированных атак вооруженных антиправительственных группировок в Мали с определенной вероятностью могли быть причастны силовые структуры стран Запада.