Президент Мали встретился с послом РФ на фоне обострения ситуации в стране

Лидер Мали на фоне обострения ситуации в стране встретился с российским послом Президент Мали встретился с послом РФ на фоне обострения ситуации в стране

Москва28 апр Вести.Президент Мали переходного периода Ассими Гоита на фоне обострения ситуации в стране встретился с российским послом Игорем Громыко, информирует канцелярия малийского лидера.

Несколько дней назад боевики атаковали четыре крупных города Мали, включая столицу страны, пытаясь совершить военный переворот. По данным Минобороны, Африканский корпус МО РФ в Мали разгромил отряды боевиков, в ходе столкновений противник потерял более 2500 человек личного состава, есть жертвы и с российской стороны.

Президент переходного правительства, его превосходительство генерал армии глава государства Ассими Гоита в этот вторник, 28 апреля 2026 года, принял посла Российской Федерации в Мали Игоря Громыко говорится в сообщении канцелярии

Ранее сообщалось, что при атаке боевиков погиб министр обороны Мали Садио Камара и некоторые члены его семьи.