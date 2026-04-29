Глава Мали Гоита рассказал о сотрудничестве с РФ

Президент Мали Гоита отметил качество сотрудничества с Россией Глава Мали Гоита рассказал о сотрудничестве с РФ

Москва29 апр Вести.Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в своем обращении к нации отметил качество сотрудничества с Россией. Его обращение транслировал Burkina24 TV на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что Мали высоко ценит совместные действия внутри Конфедерации государств Сахеля, куда также входят Буркина-Фасо и Нигер. Глава государства добавил, что объединенные силы конфедерации "неустанно" работают для обеспечения безопасности в регионе. Он также упомянул Российскую Федерацию.

Я хотел бы отметить качество сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, в частности, с Россией заявил Гоита

Президент Мали впервые публично выступил с момента начала скоординированных атак радикальных группировок на ряд районов страны. Так, 25 апреля в целях совершения военного переворота боевики атаковали четыре крупных города страны, включая столицу.

По данным Минобороны, Африканский корпус РФ в Мали разгромил отряды боевиков, в ходе столкновений противник потерял более 2500 человек.