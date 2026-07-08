Москва8 июлВести.Страны Африки рассчитывают, что сотрудничество с РФ в области антитеррористической борьбы будет плодотворным. Такое мнение ИС "Вести" высказала журналист нигерийского издания La Voix du Seine Фатса Брудай (Fatsa Broudaï).
Я надеюсь, что сотрудничество с Россией будет по-настоящему плодотворным, особенно в вопросах терроризма, надеюсь, что Россия сможет решить эту проблему, потому что мирные страны страдаютсказала она
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в Ниамее передал руководителям Буркина-Фасо, Мали и Нигера приглашение президента РФ Владимира Путина посетить саммит Россия - Африка, который пройдет в Москве.