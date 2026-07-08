РФ и страны Сахеля указали на преступный сговор Украины, Франции и террористов

Россия и страны Сахеля указали на сговор Украины и Франции с террористами РФ и страны Сахеля указали на преступный сговор Украины, Франции и террористов

Москва8 июл Вести.Россия и страны Альянса государств Сахеля (АГС) в совместном заявлении указали на сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками.

Заявление распространено по итогам консультаций глав МИД РФ и АГС.

В частности, стороны констатировали причастность внешних государств к скоординированной агрессии, экономическому и медийному терроризму на пространстве Сахеля.

… в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле отмечается в документе

В заявлении также осуждаются "подлые террористические акты", совершаемые на пространстве государств Сахеля. Среди них нападения на госучреждения и города в Мали 25 апреля 2026 года, вооруженное нападение на аэропорт Диори Хамани в столице Нигера – Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС в ночь на 29 января 2026 года.

Стороны решительно осудили деструктивные действия, направленные не только против суверенных государств, но и нацеленные на подрыв стабильности в регионе.

В заявлении дана высокая оценка "весомому вкладу" ВС РФ в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в Сахеле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Нигере, куда прибыл для участия в министерской встрече Россия – Альянс государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер).