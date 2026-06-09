На совещании в Москве обсудили угрозы из‑за обострения на Ближнем Востоке

Глава АТЦ заявил о серьёзной угрозе для безопасности СНГ на фоне ударов по Ирану На совещании в Москве обсудили угрозы из‑за обострения на Ближнем Востоке

Москва9 июн Вести.Руководитель Антитеррористического центра государств‑участников СНГ Евгений Сысоев предупредил о рисках распространения последствий обострения на Ближнем Востоке на страны СНГ, особенно на граничащие с Ираном. Такое заявление он сделал на открытии XIX Совещания начальников головных подразделений компетентных органов СНГ по борьбе с терроризмом, которое проходит в Москве.

Наша встреча проходит в условиях резкого обострения международной обстановки. К ключевым внешним факторам, безусловно, относятся события на Ближнем Востоке цитирует Сысоева пресс-служба АТЦ

По его словам, поддержанная Вашингтоном израильская агрессия в отношении Палестины и последующая американо‑израильская кампания против Ирана стали "самым серьезным за последние годы вызовом для всей системы международной безопасности".

Сысоев также указал на практические угрозы для региональной стабильности:

Блокирование мировых поставок энергоносителей и минеральных удобрений, удары по объектам критической инфраструктуры, а также риски дальнейшей эскалации создают предпосылки для масштабной катастрофы, способны провоцировать мощные миграционные процессы и гуманитарный кризис, аналогичный Ливии и Ираку. С его последствиями потенциально могут столкнуться все страны СНГ и в первую очередь граничные с Ираном Азербайджан, Армения и Туркменистан пояснил эксперт

Кроме Ближнего Востока, глава АТЦ отметил и другие очаги террористической активности: сохраняющуюся угрозу в Сирии, где продолжается противостояние властей и вооружённых группировок, усиление позиций отдельных террористических формирований в Южной Азии, в том числе "Вилаят Хорасан", а также высокий уровень террористической активности в отдельных регионах Африки, где наблюдается взаимодействие этнических вооружённых формирований с террористическими структурами и организованной преступностью.

Совещание в Москве собрало руководителей национальных структур, отвечающих за координацию деятельности в сфере противодействия терроризму; участники обсудят меры по укреплению коллективной готовности к новым вызовам и выработке совместных ответных шагов.