Лебедев: Украина не выходит из СНГ, так как занята другими делами

Москва29 мая Вести.Украина продолжает оставаться членом Содружества независимых государств (СНГ), сообщил ИС "Вести" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Украина – это вообще странная ситуация. Многие говорят, что Украина не участвует в СНГ. Она не вышла из СНГ, она является членом СНГ, но не участвует в деятельности. Формально, де-юре, Украина является членом СНГ заявил он

В то же время Молдавия выразила намерение покинуть СНГ и по этому поводу подала обращение. Рассмотрение ноты Молдавии по выходу из содружества будет занимать порядка года, ранее уточнил Лебедев.

Да [Молдавия начала процесс выхода], Украина – нет, она не выходит. Потому что там заняты другими делами сегодня сказал он

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев объяснил, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не приехал на мероприятия ЕАЭС в Астане.