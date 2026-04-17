Лавров: в ходе СМИД СНГ обсуждалась эскалация напряженности на Ближнем Востоке

Москва17 апр Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ обсуждалась тема беспрецедентной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в контексте агрессии США и Израиля против Ирана.

Особое внимание уделили различным аспектам беспрецедентной эскалации напряженности в зоне Персидского залива, вызванной военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам СМИД СНГ

Ранее Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса вокруг Исламской Республики.