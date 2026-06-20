Россия выразила обеспокоенность нападением боевиков на аэропорт Ниамея Захарова: Москва обеспокоена нападением боевиков на аэропорт Ниамея

Москва20 июн Вести.Москва осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля, включая Нигер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на аэропорт Ниамея.

При этом нападавшие были уничтожены или захвачены в плен.

В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков 18 июня на международный аэропорт Ниамея – столицы дружественного нам Нигера приводит пресс-служба слова Захаровой

По ее словам, речь идет о вооруженных наемниках, действовавших в интересах Франции.

Ранее президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что за последний год силовые структуры страны нейтрализовали более 13 тысяч террористов.