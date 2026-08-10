Захарова: РФ призывает мир осудить удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску

Захарова призвала мир осудить удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску Захарова: РФ призывает мир осудить удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску

Москва10 авг Вести.Россия призывает международное сообщество осудить атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст обращения опубликован на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что киевский режим сознательно наносит удары в террористических целях.

Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева. Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России заявила Захарова

Ранее ВСУ атаковали Белгород и Нижнекамск беспилотниками. В результате атак в Белгороде погибли пять человек и еще 30 пострадали. В Нижнекамске погибли 13 жителей и еще 75 получили ранения.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат направит запросы в международные инстанции с требованием дать оценку действиям украинских боевиков.