Москва10 авгВести.Россия призывает международное сообщество осудить атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст обращения опубликован на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что киевский режим сознательно наносит удары в террористических целях.
Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева. Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население Россиизаявила Захарова
Ранее ВСУ атаковали Белгород и Нижнекамск беспилотниками. В результате атак в Белгороде погибли пять человек и еще 30 пострадали. В Нижнекамске погибли 13 жителей и еще 75 получили ранения.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат направит запросы в международные инстанции с требованием дать оценку действиям украинских боевиков.