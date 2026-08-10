Москва10 авгВести.Все лица, причастные к нанесению ударов ВСУ по территории Белгорода и Нижнекамска, будут установлены и наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства после того, как стало известно о жертвах среди мирного населения в двух российских городах после атаки дронов киевского режима.
Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездиеговорится в сообщении Захаровой
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник выступил с призывом нанести массированные удары по критически важной инфраструктуре ВСУ после атаки на российские города.