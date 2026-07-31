МИД: РФ фиксирует деструктивный вклад всех вовлеченных в атаки ВСУ на Россию

Деструктивный вклад всех вовлеченных в атаки ВСУ на РФ фиксируется МИД: РФ фиксирует деструктивный вклад всех вовлеченных в атаки ВСУ на Россию

Москва31 июл Вести.Россия отслеживает деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва внимательно следит за всеми причастными.

Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется сказала Захарова

Ранее она заявила об абсолютной недоговороспособности главы киевского режима Владимира Зеленского. По ее словам, Зеленский стремится масштабировать конфликт.