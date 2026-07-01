Россия учитывает в военном планировании причастность Запада к терактам ВСУ МИД: РФ учитывает соучастие Запада в терактах ВСУ в военном планировании

Москва1 июл Вести.Россия учитывает в военном планировании причастность западных стран к террористическим атакам киевского режима против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что коллективный Запад руками украинцев ведет гибридную войну против России. Российский дипломат напомнила, что в этом откровенно признавались многие лидеры западных государств.

Мало того, сколько было материалов, статей, журналистских расследований на этот счет, ведь никто из западных стран официально их даже не опроверг, их вовлеченность в совершение терактов против нашей страны. Все это в России учитывают и в дипломатической работе, и в военном планировании, и в работе по реагированию на текущие вызовы и угрозы сказала дипломат на брифинге в пресс-центре МИД РФ

Ранее советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл предложил Украине помощь в координации ударов по Санкт-Петербургу. Мария Захарова назвала эстонские власти "соучастниками террористического акта".