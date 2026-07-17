Захарова назвала теракты в РФ совместным преступлением Киева и Запада Захарова: теракты на территории России – совместное преступление Киева и Запада

Москва17 июл Вести.Террористические атаки на территории России являются совместным преступлением киевского режима и Запада. Об этом в эфире программы "Большая игра" на одном из федеральных каналов сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что она не отделяет Запад от киевского режима.

Захарова также отметила, что западные страны перешли к самой агрессивной риторике и агрессивной поддержке террористических актов, осуществляемых руками киевского режима, именно на фоне проигрышной ситуации на поле боя, их внутренней политики и экономики, а также уязвимости геополитической обстановки.

Я не оговорилась. Это, безусловно, не только Киев, не только Банковая [Банковая улица в Киеве, где расположен офис Зеленского] которая их совершает, это, безусловно, их совместное [с Западом] преступление добавила она

Ранее политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал, что России необходимо начать наказывать за теракты, которые совершает киевский режим, не Украину, а элиты коллективного Запада. По его словам, сегодня Россия ведет боевые действия не против режима на Украине, а со всей обнаглевшей элитой Запада.

Кроме того, по его мнению, киевский режим и его западные партнеры дальнобойными ударами по российской территории пытаются расколоть общество и навеять пораженческие настроения.