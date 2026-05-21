Захарова: Киев открыто выражает радость от охоты ВСУ на мирных жителей РФ

Захарова упрекнула Киев в радости от атак по мирным жителям РФ Захарова: Киев открыто выражает радость от охоты ВСУ на мирных жителей РФ

Москва21 мая Вести.Киевский режим не стесняется открыто выражать радость из-за развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей и стариков в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге для журналистов она подчеркнула, что Киев прицельно наносит удары по жилым и социальным объектам на территории РФ.

На Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам сказала Захарова

Она указала на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский хвалится перед своими хозяевами на Западе совершенными терактами.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с Адольфом Гитлером, указав, что первый превратился в кровавого узурпатора. Также его предвыборные обещания оказались лишь ложью, констатирует дипломат.