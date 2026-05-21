Захарова: поверив Зеленскому, украинцы обманулись, как когда-то немцы с Гитлером

Москва21 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, занявший кресло президента на Украине семь лет назад, превратился в кровавого узурпатора, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший надежды так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора сказала дипломат на брифинге

Захарова отметила, что украинцы, доверившись Зеленскому, так же жестоко обманулись, как когда-то немцы с Адольфом Гитлером.

Доверив Зеленскому будущее страны, украинцы обманулись. Обманулись так жестоко, как когда-то немцы обманулись с Гитлером сказала представитель МИД

Захарова отметила, что Зеленский в своем цинизме превзошел путчистов, оказавшихся у власти в Киеве в 2014 году, а его коррумпированный режим продолжил торговать Украиной с еще большим размахом.

Ранее дипломат заявила, что часть финансовой помощи Украине со стороны ее западных партнеров растворяется "в кровавых руках" главы киевского режима Владимира Зеленского.