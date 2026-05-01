Москва1 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский давно предал всех - и своего деда, участника Великой Отечественной войны, и голосовавших за него людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио "Комсомольская правда" Мария Захарова заявила, что Зеленский не только не скрывает своего предательства, он этим бравирует.

Он обещал людям своей страны сохранить русский язык, и поэтому они его выбрали. Как только они его выбрали, он начал глумиться над русским языком

заявила она

Теперь, по словам Марии Захаровой, за русский язык отлавливают учеников в школах, чтобы они не разговаривали на нем на переменах; наказывают учителей и врачей.

О чем вы говорите? Он предал всех

сказала официальный представитель МИД РФ