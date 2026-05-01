Мария Захарова заявила, что Зеленский давно предал всех

Зеленский давно предал всех, заявила Мария Захарова Мария Захарова заявила, что Зеленский давно предал всех

Москва1 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский давно предал всех - и своего деда, участника Великой Отечественной войны, и голосовавших за него людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио "Комсомольская правда" Мария Захарова заявила, что Зеленский не только не скрывает своего предательства, он этим бравирует.

Он обещал людям своей страны сохранить русский язык, и поэтому они его выбрали. Как только они его выбрали, он начал глумиться над русским языком заявила она

Теперь, по словам Марии Захаровой, за русский язык отлавливают учеников в школах, чтобы они не разговаривали на нем на переменах; наказывают учителей и врачей.