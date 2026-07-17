Захарова сравнила политику Зеленского с латанием бреши на тонущем корабле Захарова: теракты и беснования Зеленского связаны с его попытками спасти себя

Москва17 июл Вести.Агрессивная терминология, теракты и беснования главы киевского режима Владимира Зеленского связаны с его попытками спасти самого себя. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский пытается спасти самого себя, учитывая, что его пребывание на Банковой во власти находится под одним сплошным вопросом и с точки зрения его легитимности, и [с точки зрения] отсутствия выборов как таковых, и с точки зрения того, что он заявлял своим гражданам в качестве программы, идеологии, философии, и, конечно, с точки зрения той реальности, которую он сам создавал заявила Захарова

Она сравнила действия Зеленского с латанием брешей на тонущем корабле.

Он пытается делать ежедневно хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь действие, лишь бы только латать вот эти бреши в том самом корабле, который безусловно идет ко дну. Вот отсюда и эта риторика, эта агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда последний, понимаете, последний НЗ (неприкосновенный запас - прим. ред.), который они распечатали - это уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны подчеркнула Мария Захарова

Ранее российский дипломат заявила, что западные страны перешли к самой агрессивной риторике и агрессивной поддержке террористических актов, осуществляемых руками киевского режима, именно на фоне проигрышной ситуации на поле боя, их внутренней политики и экономики, а также уязвимости в геополитической обстановке.