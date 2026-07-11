Захарова о Зеленском: впился как клещ в тело украинского народа Захарова сравнила Зеленского с клещом, впившимся в тело народа Украины

Москва11 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым сравнила Владимира Зеленского с ненасытным клещом. Журналист спросил ее, что может в текущей ситуации помочь главе киевского режима и Украине.

Ему ... ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови ответила Захарова

Поводом для беседы стало заявление Зеленского, сделанное в тот же день. По его словам, украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами: из шести "Искандеров", запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает от западных партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, согласованным на заседании НАТО. Он также призвал "максимально быстро двигаться по договоренностям относительно лицензий на системы Patriot".