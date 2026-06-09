В МИД РФ раскритиковали просьбы Киева о помощи Захарова обвинила Зеленского в превращении украинцев в "пушечное мясо"

Москва9 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram‑канале обвинила Зеленского в том, что тот вновь обратился к Лондону с просьбой о поставках оружия и денег, "превращая украинский народ в пушечное мясо". Соответствующее заявление размещено в её канале и адресовано в частности недавним высказываниям Зеленского о людях как о "козырях".

Захарова заявила, что слова Зеленского о том, что "живые люди — смелые и умные граждане — являются главными "картами" Украины", демонстрируют якобы готовность украинского руководства ставить на кон судьбу поколений.

Ключевые слова — были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки утверждает Мария Захарова

Дипломат также критически отозвалась о визите украинского лидера в Лондон и призвала международных партнёров не удовлетворять его просьбы.

И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса заключает она

Захарова также утверждает, что финансовые обязательства Украины "заложены на несколько поколений вперед".