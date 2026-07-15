МИД РФ уличил Зеленского в намерении нарастить мобилизацию за кредит ЕС Захарова: Зеленский обязался усилить мобилизацию в обмен на кредит ЕС

Москва15 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обязался значительно увеличить масштабы мобилизации на Украине в обмен на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, на Украине обсуждаются предложения о снижении возраста призыва – вплоть до 18 лет. Она также сослалась на публикации украинских СМИ, поданным которых среди населения распространяются слухи о том, что Киев договорился с Брюсселем о разработке механизма возвращения находящихся в Европе граждан Украины. После пересечения границы их будут встречать сотрудники военкоматов.

Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа заключила дипломат

По мнению Захаровой, речь идет о политике, противоречащей обещаниям демократии, законности и мира, с которыми Зеленский обращался к гражданам Украины.

Ранее Зеленский вновь продлил военное положение и всеобщую мобилизацию. Режим будет действовать до 31 октября.