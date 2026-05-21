Захарова: киевский режим готовится снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Москва21 мая Вести.По требованию европейских спонсоров киевский режим планирует снизить возраст мобилизуемых до 18 лет. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По требованию европейских спонсоров киевский режим в обмен на очередные многомиллиардные кредиты намерен в обозримой перспективе ужесточить мобилизацию на Украине, в том числе за счет снижения возраста рекрутируемых до 18 лет сказала дипломат

Ранее Захарова заявила, что Владимир Зеленский, занявший кресло президента Украины семь лет назад, превратился в кровавого узурпатора.