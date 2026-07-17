Москва17 июл Вести.Мобилизация на Украине, ради усиления которой предлагается снижать призывной возраст, а также делать военнообязанными женщин, является геноцидом собственного народа. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эта самая украинская мобилизация, [куда входит] не только понижение возраста, но и еще, безусловно, истерика по поводу того, что и женщин туда же в эту украинскую мобилизацию надо включать. Это они уже реализуют геноцид против собственного же народа рассказала Захарова

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны связана с неудовлетворительными для лидера киевского режима Владимира Зеленского темпами мобилизации.