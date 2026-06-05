Захарова: на обращение Зеленского к Путину скоро дадут официальный комментарий Захарова: письмо Зеленского к Путину прокомментируют на соответствующем уровне

Москва5 июн Вести.Открытое письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину видел широкий круг лиц, и по нему в ближайшее время дадут официальный ответ. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.

Я думаю, что все видели, конечно. Скоро прокомментируют на соответствующем уровне сказала дипломат

Ранее глава МИД России отметил, что Россия не получала от Владимира Зеленского письма через дипломатические каналы. 4 июня сам глава киевского режима заявил, что направил обращение к президенту РФ с предложением начать прямые переговоры.