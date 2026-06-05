Москва5 июнВести.Открытое письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину видел широкий круг лиц, и по нему в ближайшее время дадут официальный ответ. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
Я думаю, что все видели, конечно. Скоро прокомментируют на соответствующем уровнесказала дипломат
Ранее глава МИД России отметил, что Россия не получала от Владимира Зеленского письма через дипломатические каналы. 4 июня сам глава киевского режима заявил, что направил обращение к президенту РФ с предложением начать прямые переговоры.