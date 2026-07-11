Москва11 июл Вести.ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты во время удара России 11 июля. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику написал он

На этом фоне Зеленский напомнил, что Киев "ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, которые обговаривались во время саммита НАТО". В частности, речь идет о выдаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.