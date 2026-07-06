ВСУ не сбили ни одной баллистической ракеты в ходе удара ВС РФ 6 июля

В ходе удара ВС РФ украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты ВСУ не сбили ни одной баллистической ракеты в ходе удара ВС РФ 6 июля

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины не смогли сбить ни одной выпущенной российскими войсками баллистической ракеты в ходе массированного удара в ночь на 6 июля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил.

По утверждению противника, российские войска в ходе удара задействовали шесть гиперзвуковых крылатых ракет 3М22 "Циркон" и "Оникс", 23 баллистические ракеты комплексов "Искандер-М", 33 крылатые ракеты Х-101, шесть крылатых ракет "Калибр" и 351 ударный беспилотный летательный аппарат.

В сводке упомянуты только сбитые "Калибры", Х-101 и БПЛА. Остальные средства поражения отмечены только как зафиксированные. Информацию о такой работе ПВО косвенно подтвердил и глава киевского режима Зеленский. По его словам, причина - в недостатке ракет Patriot. Вопрос ускорения поставок вооружений будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который начинается завтра.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера.