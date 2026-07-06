Минобороны РФ: удар возмездия нанесен по ключевым предприятиям ВПК в Киеве

МО РФ раскрыло объекты ВСУ в Киеве и области, по которым нанесли удар возмездия Минобороны РФ: удар возмездия нанесен по ключевым предприятиям ВПК в Киеве

Москва6 июл Вести.Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера, в Киеве поражены пять предприятий и заводов, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, удар нанесен минувшей ночью по военным аэродромам в пяти областях Украины, а также по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в городе Киеве и Киевской области.

В Киеве, в частности, удар нанесен по одному из ключевых предприятий ВПК "Киев-71", которое специализируется на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности, а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования.

Поражены в городе Киеве… сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ отмечается в сообщении

Также удары нанесены по судостроительному заводу (верфи) "Киев" (ЧАО "Кузница на Рыбальском"), приборостроительному заводу "Киев-1" (заводу "Квант"), промышленному предприятию "Киев-79" (ООО "УКР АРМО ТЕХ").

В Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар") и склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где специализируются на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС.