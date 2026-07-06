Финляндия без объяснений частично запретила полеты над Финским заливом ТАСС: Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива

Москва6 июл Вести.Финские авиационные власти временно ограничили воздушное движение над восточной зоной Финского залива. Об этом ТАСС рассказал собеседник в диспетчерских службах Евросоюза.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 9,1 км заявил источник агентства

Он добавил, что запрет продлится приблизительно до 05:00 по всемирному времени, что соответствует 08:00 мск. Чем вызвано подобное решение, финская сторона не поясняет.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об уничтожении над регионом более 30 беспилотников ВСУ. Параллельно Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в петербургском аэропорту Пулково. В ведомстве пояснили, что такие меры введены ради безопасности полетов.