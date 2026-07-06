МИД предупредил Латвию о последствиях ее участия в ударах по России Галузин: Латвия ошибается, рассчитывая бить по России из-под "зонтика" НАТО

Москва6 июл Вести.Латвия ошибается, если полагает, что участие в ударах по России под "зонтиком" НАТО обойдется для нее без последствий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что прибалты намерены участвовать в запуске беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) со своих территорий​​​. Украинские "дроноводы" уже размещены на военных базах в Латвии.

Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя якобы под "зонтиком" НАТО соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются приводит РИА Новости слова Галузина

Россия тщательно отслеживает места принятия решений о проведении провокаций против мирного населения и инфраструктуры России, а также о запусках украинских или якобы украинских дронов по объектам в России. Места производства дронов также известны, подчеркнул Галузин.

Замминистра назвал провокацией намерения Латвии наладить производство БПЛА у границы с Россией. Подобный шаг соответствует враждебному курсу всех прибалтийских стран в отношении Москвы.