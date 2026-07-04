МИД РФ назвал провокационными намерения Латвии построить на границе завод БПЛА Галузин: планы Латвии построить завод БПЛА на границе с Россией — провокация

Москва4 июл Вести.Намерения Латвии наладить вблизи границы с Россией производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является провокацией, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, подобные шаги соответствуют враждебному курсу всех прибалтийских государств в отношении Москвы.

Провокационные планы Латвии по строительству совместно с Украиной завода БПЛА на границе с Россией вписываются в последовательно враждебную линию прибалтийских республик в отношении нашей страны отметил дипломат в разговоре с РИА Новости

Галузин также отметил, что для Киева резонно вывести военные производства за пределы Украины, учитывая эффективное выполнение российскими военными задач по уничтожению связанных с ВПК объектов на украинской территории.

В условиях, когда российская армия эффективно "выносит" и "обнуляет" военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для киевского режима определенный смысл продолжил собеседник агентства

По словам Галузина, Латвия в этой связи преследует собственный интерес – "активно поучаствовать в освоении военных бюджетов в рамках курса на милитаризацию ЕС, а также придать себе хоть какую-то геополитическую значимость как чуть ли не "ключевого" элемента "восточного фланга НАТО".

Правда, сами западники в дипломатических кулуарах называют их не иначе как "лимитрофы", "буферы" или "пушечное мясо первой очереди" – особенно когда речь идет о прогнозировании сценариев военного столкновения НАТО с Россией. Понятно, что исторически они для стран Западной Европы – "не свои", им их не жалко подытожил замглавы внешнеполитического ведомства

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит новые атаки вглубь страны. По данным разведки, Украина планирует использовать территорию стран Прибалтики для запуска беспилотников, чтобы сократить время их подлета к целям.

По данным СВР, Киеву удалось заручиться согласием руководства Латвии, Литвы и Эстонии на использование воздушного пространства этих государств.

В середине июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс упомянул о "секретном решении", связанном с инцидентами, когда украинские беспилотники попадали в воздушное пространство республики. С конца марта подобные случаи также фиксировались в Литве и Эстонии.

В связи с этим Россия направила прибалтийским странам специальное предупреждение, напомнив об ответственности за возможное пособничество украинским террористам.

29 июня стало известно о намерении Латвии и Украины совместно построить завод по производству БПЛА вблизи границы с РФ и Белоруссией. По словам Кулбергса, выбор места обусловлен необходимостью оперативно реагировать на угрозы с воздуха и усилить борьбу с дронами.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий допустил, что подобный объект в случае его строительства в приграничной зоне станет законной мишенью для Вооруженных сил РФ.