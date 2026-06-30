Христофору: план Кулбергса по сборке дронов в Латвии чреват войной с Россией

В Еврсоюзе сочли план Латвии по совместной с Украиной сборке БПЛА провокационным Христофору: план Кулбергса по сборке дронов в Латвии чреват войной с Россией

Москва30 июн Вести.Инициатива премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о запуске завода по производству беспилотников вблизи границ с Россией и Белоруссией несет риски эскалации прямого конфликта с Москвой.

С таким предостережением выступил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Колумнист полагает, что означенный план способен подвести Европу к развязке вооруженного конфликта с РФ, в ходе которого ЕС капитулирует первым.

По мнению Христофору, сейчас просматривается тенденция роста числа европейских государств, выступающих за дальнейшую эскалацию конфликта с Россией посредством, в том числе, совместного с Украиной военного производства.

В статье отмечается, что завод могут построить на территории Дании, Латвии или Греции, но де-юре он будет относиться к зоне ответственности Киева.

Накануне стало известно, что Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи границы с РФ и Белоруссией.

В Госдуме предупредили, что такое предприятие станет законной целью для Вооруженных сил России.