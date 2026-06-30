Москва30 июнВести.Совместное предприятие Латвии и Украины по производству беспилотников, которое планируется разместить на границе с Россией и Белоруссией, будет законной мишенью для Вооруженных сил (ВС) РФ.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
По словам парламентария, если планы по строительству завода будут реализованы, то возрастет риск попадания сделанных на нем дронов по городским и инфраструктурным объектам России.
Если это произойдет, то данное производство станет нашей законной цельюподчеркнул Водолацкий
Депутат отметил, что любое прибалтийское государство, открыто заявляющее о запуске производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в интересах Украины, должно отдавать себе отчет, что подобные объекты могут быть подвергнуты уничтожению.
Накануне стало известно, что Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи границы с РФ и Белоруссией.