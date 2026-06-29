LSM: Латвия вместе с Украиной будет собирать БПЛА недалеко от границы с Россией

Латвия и Украина намерены производить БПЛА у границы с Россией и Белоруссией LSM: Латвия вместе с Украиной будет собирать БПЛА недалеко от границы с Россией

Москва29 июн Вести.Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи границы с Россией и Белоруссией.

Об этом в ходе визита на военную базу в Латгалии сообщил премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс, слова которого приводит портал LSM.

Глава правительства Латвии отметил, что таким образом Рига и Киев намерены укрепить сотрудничество в области военной промышленности.

Мы планируем развивать совместные проекты, включая строительство завода по производству беспилотников на территории Латвии, недалеко от границы сказал Кулбергс

Премьер-министр также рассказал о мерах противодействия угрозам со стороны дронов.

В случае угрозы со стороны беспилотников мы сможем использовать дроны-перехватчики вместо того, чтобы каждый раз поднимать авиацию. Это более эффективное и экономичное решение пояснил политик

В середине июня Кулбергс упомянул о "секретном решении", связанном с инцидентами, когда украинские беспилотники попадали в воздушное пространство Латвии. С конца марта подобные случаи также фиксировались в Литве и Эстонии.

В связи с этим Россия направила прибалтийским странам специальное предупреждение, напомнив об ответственности за возможное пособничество украинским террористам.

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит новые атаки вглубь страны. По данным разведки, Украина планирует использовать территорию стран Прибалтики для запуска беспилотников, чтобы сократить время их подлета к целям.

В связи с этим заявлением СВР Министерство иностранных дел Латвии выразило Москве протест.