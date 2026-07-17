Эксперт рассказал, какие страны не поддержат производство в ЕС БПЛА для Украины Эксперт предположил, кто может выступить против сборки в Европе дронов для Киева

Москва17 июл Вести.Заявления о намерении начать производство беспилотников для Украины на территории европейских стран являются провокационными и не встретят консолидированной поддержки в Евросоюзе, поскольку ряд стран выступят против расширения военных действий и ухудшения отношений. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Зайцев.

Подобные заявления, считает эксперт, направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия или заявления.

Заявления про то, что будет разработка дронов в странах Европы, оно достаточно провокационное. Понятное дело, что это в большей степени пока что заявление, но мы не знаем, чем это обернется дальше. В любом случае, это попытка провокации Российской Федерации, потому что все понимают, что условно разработка дронов на Украине – это возможность постоянного уничтожения тех или иных производств. В европейских странах – это большой вопрос, сможет ли Россия это сделать сказал Зайцев

По словам политолога, страны, заинтересованные в сохранении отношений с Россией, не поддержат производство беспилотников на территории европейских государств.

Будут и страны, которые выступают против, потому что они не хотят расширения военных действий, не хотят провокаций в отношении России и, в принципе, не хотят ухудшать уже хотя бы и те отношения, которые существуют. Есть страны, которые в большей степени настроены на Россию, есть страны, которые в меньшей степени, но в любом случае согласованного какого-то решения по этому вопросу нет. И вот эти провокационные заявления, они, скорее всего, резко будут восприняты в целом в Евросоюзе, потому что какой-то консолидации по этому вопросу нет и, скорее всего, не будет отметил эксперт

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который прошел в Киеве, подписала соглашение с главой киевского режима Владимиром Зеленским о производстве ударных беспилотников (БПЛА) на европейских заводах.