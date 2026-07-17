Азаров: нельзя позволять Украине наращивать производство беспилотников Азаров заявил о недопустимости наращивания потенциала Киева в сфере БПЛА

Москва17 июл Вести.Наращивание производства беспилотников на Украине недопустимо. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он напомнил о планах главы киевского режима Владимира Зеленского произвести 10 млн БПЛА в 2027 году.

Зеленский заявил о том, что в следующем году он вместе со своими западными союзниками произведет 10 млн дронов... Я не знаю, блеф это или не блеф, тут надо, конечно, компетентным органам разобраться, но, если это не блеф, это очень серьезная угроза сказал Азаров

Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что если будут приниматься какие-либо меры, то они должны привести к тому, чтобы от 10 млн БПЛА ничего не осталось.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия намерена финансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для нужд Украины. Отмечается, что этот контракт станет одним из крупнейших единовременных заказов БПЛА со стороны западных государств.