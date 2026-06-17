Угрозы Киева о 10 млн дронов могут стать правдой Военэксперт Кнутов: цифра Зеленского о 10 млн дронов может стать правдой

Москва17 июн Вести.Озвученная главой киевского режима Владимиром Зеленским цифра о 10 млн БПЛА, которыми Украина якобы будет располагать к следующей зиме благодаря помощи Запада, не так далека от того, чтобы оказаться правдой. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В разговоре с MK.RU он признал, что производство миллионов БПЛА для ВСУ — достижимый результат при условии масштабного финансирования из ЕС.

Цифра в несколько миллионов дронов, к сожалению, может быть близкой к реальной. Десять миллионов — это уже фантазии Зеленского. Но производство миллионов дронов возможно в том случае, если значительные деньги Евросоюза так и останутся в Европе и пойдут производителям этих беспилотников, а теперь еще и крылатых ракет сказал эксперт

Ранее Кнутов допустил, что страны Запада могут расширить военную поддержку Украины, включив в новые пакеты помощи ракеты Taurus, SCALP и ATACMS.