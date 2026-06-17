Военный эксперт допустил передачу Украине ракет Taurus, SCALP и ATACMS Эксперт Кнутов: Запад может поставить ВСУ ракеты Taurus, SCALP и ATACMS

Москва17 июн Вести.Западные страны могут расширить военную поддержку Украины, включив в новые пакеты помощи ракеты Taurus, SCALP и ATACMS. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя возможные итоги переговоров на площадке саммита G7.

По оценке специалиста, которую приводит NEWS.ru, это может коснуться как уже известных образцов вооружений, так и новых модификаций ракет с увеличенной дальностью действия.

Речь может идти о крылатых ракетах SCALP, Taurus, а также о британских снарядах Storm Shadow повышенной дальности. Возможно, разговор идет не о 300 километрах, как в предыдущих версиях, а о 500 километрах предположил Кнутов

Кнутов отметил, что до настоящего времени Украина не получала ракеты Taurus, однако такая возможность сохраняется. По его словам, украинская сторона уже располагает самолетами, которые теоретически могут использовать подобное вооружение.

Эксперт также не исключил поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, несмотря на заявления Киева о разработке собственных аналогов.

Кроме того, Кнутов предположил, что украинское руководство могло обсуждать на саммите G7 получение комплектующих для ракетных проектов собственного производства.