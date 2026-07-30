Эксперт усомнился, что Киев получит головку для ракет Patriot от Boeing Эксперт Кнутов: Boeing вряд ли передаст Киеву головку для ракет Patriot

Москва30 июл Вести.Американская корпорация Boeing вряд ли передаст Киеву секретную технологию производства головки самонаведения в ракете РАС-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом KP.RU рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.

Boeing головку самонаведения делает, а это же главное в ракете РАС-3 для ЗРК Patriot. И будет ли Boeing передавать Киеву лицензию на эту головку - это большой вопрос. Это ведь совершенно секретная технология сказал Кнутов

Газета The Sunday Telegraph писала, что лицензии на производство комплексов Patriot, а также другого западного оружия на украинской территории не помогут Киеву ни в близкой, ни, возможно, в дальней временной перспективе.