Кнутов: Украина может получить от США от 10 до 20 ракет для комплексов Patriot

США могут поставить Украине не более 20 ракет для Patriot, подсчитал эксперт Кнутов: Украина может получить от США от 10 до 20 ракет для комплексов Patriot

Москва30 июл Вести.Украина может получить от США не более 10-20 ракет для американских комплексов Patriot. Этого ей хватит примерно на одну ночь, считает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В беседе с NEWS.ru он отмети, что для отражения атаки одной российской ракеты Украине понадобится от двух до пяти ракет Patriot. По мнению эксперта, страна не сможет производить боеприпасы для ЗРК Patriot, даже по обещанной США лицензии.

Западные поставки будут крайне ограничены: боеприпасов не хватает физически. Если учесть, что Россия производство ракет увеличивает, а возможности украинской ПВО тают, то Украине будет очень сложно пережить зиму заключил Кнутов

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что просил американского президента Дональда Трампа передать Украине 300 ракет Patriot на зимний период. По словам главы киевского режима, американский лидер пообещал помочь с поставками ракет-перехватчиков для этих ЗРК, но отметил, что они нужны самим США на фоне конфликта с Ираном.