"Шиш Зеленскому": эксперт оценил шансы Киева на получение ракет для Patriot Эксперт Матвийчук: США вряд ли передадут Киеву ракеты для Patriot

Москва29 июл Вести.Украина вряд ли получит от Соединенных Штатов ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot перед предстоящим зимним периодом. Такое мнение высказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что США израсходовали около 70% своих ракет для Patriot в ходе конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Вашингтону потребуется три года для восполнения потерь.

Вряд ли [президент США] Дональд Трамп что-нибудь будет давать Украине. Возможно, пройдут разговоры на уровне дипломатов. Может быть, какие-то технологии на бумаге ВСУ и дадут, но сам процесс вряд ли возможен... Так что шиш [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому, а не Patriot сказал Матвийчук

Ранее стало известно, что Зеленский просил Трампа передать Киеву 300 ракет для Patriot на зимний период. По словам главы киевского режима, американский лидер обещал помочь Украине, но дал понять, что США также нуждаются в ракетах-перехватчиках.