Москва5 июл Вести.Украина не способна самостоятельно разработать аналог немецких крылатых ракет большой дальности Taurus, однако могла получить соответствующие технологии от Германии. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, разработка таких ракет без внешней помощи для Киева маловероятна.

Украина самостоятельно не может разработать [аналог] ракет Taurus… я думаю, что технологии могли быть переданы, возможно, немцами. То есть они могли это сделать предположил Дандыкин

Он также допустил, что новые ракеты могут разрабатываться на Западе под контролем Украины. По словам эксперта, Германия не спешит передавать Киеву сами ракеты Taurus, потому что опасается утраты технологий.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина не нуждается в ракетах Taurus. О том же некоторое время назад говорил канцлер Германии Фридрих Мерц.