Писториус: Киеву не нужны немецкие ракеты Taurus Писториус: Украине не нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus

Москва5 июл Вести.Украине не нужны немецкие крылатые ракеты Taurus, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил ранее о том, что Киев не нуждается в ракетах Taurus, напоминает газета.

Я не думаю, что Украина еще нуждается в [ракетах] Taurus приводит Bild слова Писториуса

Министр обороны Германии отметил, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу", и Берлин должен воспользоваться этим моментом.

Между тем военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Запад может расширить военную поддержку Украины, включив в новые пакеты помощи ракеты Taurus, SCALP и ATACMS.