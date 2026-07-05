Москва5 июлВести.Украине не нужны немецкие крылатые ракеты Taurus, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил ранее о том, что Киев не нуждается в ракетах Taurus, напоминает газета.
Я не думаю, что Украина еще нуждается в [ракетах] Taurusприводит Bild слова Писториуса
Министр обороны Германии отметил, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу", и Берлин должен воспользоваться этим моментом.
Между тем военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Запад может расширить военную поддержку Украины, включив в новые пакеты помощи ракеты Taurus, SCALP и ATACMS.