Писториус: война на Украине вступила в решающую фазу

Писториус заявил, что война на Украине вступила в решающую фазу Писториус: война на Украине вступила в решающую фазу

Москва2 июл Вести.Глава минобороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, Германия должна воспользоваться этим моментом.

Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент заявил Писториус, отметив, что Украина "нуждается в деньгах"

Ранее представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" рассказал, что власти Германии ищут средства для помощи Украине под предлогом проведения социальных реформ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с предложением о сокращении поддержки людей с инвалидностью, утверждая, что в этой сфере сохраняется значительный потенциал для экономии бюджетных средств.