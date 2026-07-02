Москва2 июлВести.Глава минобороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.
По его словам, Германия должна воспользоваться этим моментом.
Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот моментзаявил Писториус, отметив, что Украина "нуждается в деньгах"
Ранее представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" рассказал, что власти Германии ищут средства для помощи Украине под предлогом проведения социальных реформ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с предложением о сокращении поддержки людей с инвалидностью, утверждая, что в этой сфере сохраняется значительный потенциал для экономии бюджетных средств.