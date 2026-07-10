Глава МИД ФРГ Вадефуль: сейчас подходящий момент для переговоров по Украине

В Германии заявили о подходящем моменте для переговоров по Украине Глава МИД ФРГ Вадефуль: сейчас подходящий момент для переговоров по Украине

Москва10 июл Вести.Текущий момент — самый подходящий для начала переговоров по урегулированию на Украине, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Свое мнение по этому вопросу глава МИД Германии выразил во время пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с министром иностранных дел Словении.

Сейчас самое время сесть за стол переговоров (по Украине. — Прим. ред.). Я очень надеюсь, что такая возможность появится. Все хотят достичь соглашения заявил Вадефуль

При этом ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в новом пакете военной помощи именно Германия предоставит Украине больше средств по сравнению с другими членами НАТО.

Как указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад лишь имитирует готовность к переговорам по Украине, но при этом в открытую пытается диктовать РФ ультиматумы.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров.