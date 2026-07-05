Писториус: Германия выделит больше всех в НАТО средств на военную помощь Украине

ФРГ планирует выделить больше всех в НАТО на военную помощь Украине Писториус: Германия выделит больше всех в НАТО средств на военную помощь Украине

Москва5 июл Вести.В новом пакете военной помощи ФРГ предоставит Украине больше средств по сравнению с другими членами НАТО. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

По его словам, речь идет о совместном финансировании на общую сумму €70 млрд за счет кредитов ЕС и "нового фонда поддержки" Украины.

Она (доля Германии), несомненно, будет самым большим отдельным взносом пообещал Писториус

Известно, что ФРГ предусмотрела на текущий год рекордные €11,5 млрд на закупку вооружений для Киева.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта.