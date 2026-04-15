Военный эксперт Матвийчук заявил, что ФРГ хочет стать лидером Европы

Москва15 апр Вести.Германия намерена занять доминирующую позицию в Европе, перераспределить финансовые потоки и укрепить влияние на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, ФРГ активно участвует в сборе образцов вооружений, Берлин подписал с Киевом новый договор о взаимопомощи.

Берлин пытается занять доминирующее положение с точки зрения получения прибыли, перераспределения денег ЕС и каким-то образом укрепить свои европейские позиции сказал Матвийчук

14 апреля в столице Германии прошли правительственные консультации Берлина и Киева, по итогам которых стороны условились поддерживать стратегическое партнерство и укреплять сотрудничество в сфере обороны и восстановления Украины.